Мировой рейтинг лидерства: Германия на первом месте

Институт Гэллапа (Gallup Media) провел исследование эффективности популярности лидеров 4 мировых держав: как в мире относятся к США, Китаю, России и Германии. Рейтинг относится к периоду до 24 февраля этого года, когда Россия вторглась в Украину.

Опрос проводился среди респондентов из 116 стран и регионов в течение всего 2021 года. В опросах по телефону и лично участвовали люди старше 15 лет. Рейтинг основан на репрезентативных выборках на национальном уровне.

Что же показал этот глобальный социологический опрос? До начала войны в Украине, Германия и США обладали наибольшей «мягкой силой» по всему миру, причем гораздо большей, чем когда-либо. Обе страны находились на более сильных позициях, чем Россия или Китай. У США и Германии были хорошие возможности для сплочения НАТО и остального мира перед вторжением России в Украину.

На протяжении пяти лет Германия оставалась самой популярной в мире страной в рейтинге лидерства. Речь идет о периоде правления канцлера Ангелы Меркель. Среди опрошенных жителей 116 стран, рейтинг доверия к руководству Германии, и его действиям, в 2020 году был 52%, в 2021 – 50 %.

Среди жителей европейских стран, 60% респондентов одобряло политику руководства Германии. Для сравнения: 40% опрошенных европейцев одобряли действия администрации США, 22% – России, и 18% – Китая.

США, по данным Института Гэллапа, занимают вторую строчку.

Рейтинг доверия к США в мире в первый год администрации Байдена был 49%. Это значительный рост, по сравнению с последним годом рейтинга администрации Трампа в 30%. Особенно сильно возросло доверие к США в Португалии, Нидерландах, Норвегии и Швеции, а также рост доверия был отмечен во всех странах НАТО иG7, включая Японию.

Институт Гэллапа отмечает, что США удалось вернуть расположение к себе жителей европейских стран, которые во многом перестали доверять американскому руководству в период президентства Трампа.

При этом в Замбии и Непале, рейтинг США в 2020 году резко опустился, а также снизился в 13 странах, среди которых Россия, Казахстан, Грузия и Литва.

После вывода американских войск из Афганистана, средний уровень доверия в мире к действиям США понизился до 45%. В самом Афганистане, в августе-сентябре 2021 года, 87% всех опрошенных респондентов не одобряло действия США.

Среди жителей соседних с США стран, 55% респондентов из Канады и 52% из Мексики доверяли американскому руководству. Самый низкий рейтинг доверия к США в Латинской Америке зафиксирован в Чили.

Рейтинг России в мире, до ее вторжения в Украину, составлял 33%, примерно, как и в 2020 году. Но, как отмечается в докладе Института Гэллапа, поскольку большая часть стран в мире осуждает российскую агрессию, рейтинг России может опуститься гораздо ниже уровня в 22%, который был зафиксирован в 2014 году, после аннексии Крыма.

Действия руководства Китая в мировом опросе одобряло 30 процентов респондентов. Этот рейтинг практически не менялся в течение 2 лет. Социологи отмечают, что будущие рейтинги Китая также зависят от его реакции на войну в Украине и в зависимости, будет ли Пекин поддерживать Москву.

В отношении Китая положительная динамика сохраняется в Африке. Действия руководства Китая одобряют 52% респондентов в африканских странах, действия США – 60%.