ЄС окрім санкцій має надати негайну допомогу для оборони України, — Боррель Десантникам, які вирушають на східний фронт, відправили бронежилети і кевларові шоломи – Порошенко » Хіматака в Маріуполі — Пентагон поки не може дати відповідь Пентагон наразі не може підтвердити, що війська РФ застосували хімічну зброю в Маріуполі, однак висловлює стурбованість у зв’язку з можливістю її використання Росією Про це заявив речник міністерства оборони США Джон Кірбі, передає CNN. «Ці повідомлення, якщо вони підтвердяться, викликають глибоке занепокоєння та відображають наші побоювання, які ми мали щодо можливості використання Росією в Україні різноманітних засобів для придушення масових заворушень, включно зі сльозогінним газом, змішаним із хімічними речовинами», – сказав Кірбі. За словами представника Пентагону, США уважно стежитимуть за ситуацією. 11 квітня полк «Азов» повідомив, що близько 21.00 у Маріуполі з безпілотника було скинуто вибухівку з невідомою речовиною, яка викликала дихальну недостатність та вестибуло-атактичний синдром. Згодом лідер «Азову» Андрій Білецький підтвердив хімічну атаку росіян на «Азовсталь» і додав, що постраждало троє людей.