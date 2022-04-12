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До Британії прибудуть українські військові для навчання управління бронетехнікою

Українські військові невдовзі прибудуть до Великої Британії для навчання з британською бронетехнікою, яку Лондон планує поставити в Україну.

Про це розповів міністр з питань збройних сил Джеймс Хіппі, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Mirror.

«120 броньованих машин перебувають у процесі підготовки. І українські війська, які їх експлуатуватимуть, найближчими днями прибудуть до Великої Британії, щоб навчитися керувати цими машинами», — сказав він в ефірі LBC Radio.

Під час візиту до Києва цими вихідними прем’єр-міністр Великої Британії пообіцяв Україні нову військову допомогу, що включає бронетехніку та протикорабельну зброю.

Борис Джонсон запропонував Україні військову допомогу, зокрема, у вигляді 120 броньованих машин.

12 апреля, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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