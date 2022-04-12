Депортованих в РФ українців переселяють в Сибір і за Полярне коло, — The Independent

Про це йдеться в матеріалі The Independent.

Минулого місяця Москва видала наказ про переселення 95 739 жителів України та РФ із зон бойових дій, щоб переселити їх за 9 тис. км від дому.

В указі зазначалося, що «з урахуванням ситуації, що склалася» в Україні, Російська Федерація «погоджує розподіл» громадян до «суб’єктів Російської Федерації» та просила владу «забезпечити прийом» 95 739 осіб.

Документ передбачає відправку 11 398 осіб до Сибіру, 7 218 — на Далекий Схід і 7 023 — на Північний Кавказ, включаючи інші регіони, такі як мілітаризовані республіки Чечня, Інгушетія та Дагестан.

З посиланням на окремі документи в повідомленні додається, що людей у портовому місті Маріуполь просили підписати документи, в яких стверджується, що українські війська обстрілювали їхнє місто. Повідомляється, що підписантам сказали, що вони не можуть повернутися в Україну, тому що їх чекає «переслідування».