Блинкен подтвердил решимость США расширять поддержку Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил решимость Соединенных Штатов расширять поддержку Украины перед лицом агрессии со стороны России и призвал другие страны следовать примеру США.

Блинкен выступил по итогам переговоров между главами оборонных и внешнеполитических ведомств США и Индии.

Глава американской дипломатии назвал вооруженное вторжение России в Украину «атакой на основанный на правилах порядок».

«Соединенные Штаты продолжат усиливать нашу поддержку правительству и народу Украины и призывают другие страны делать то же самое», — заявил он.

«Российская агрессия резко контрастирует с тем видением свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, которое разделяют Соединенные Штаты и Индия», — отметил госсекретарь.

«Действия России имеют глубокое воздействие не только на Европу и на Украину, но и на весь мир. Например, они вызывают продовольственную нестабильность и рост цен», — сказал Блинкен.

В частности, по его словам, боевые действия в настоящий момент препятствуют поставкам зерна с Украины.