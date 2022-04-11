Зеленский призвал Южную Корею оказать Киеву военную помощь

По словам украинского президента, поставки оружия из Сеула были бы незаменимы для его страны

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник обратился к Южной Корее с призывом оказать его стране военную помощь.

В своем видеообращении к южнокорейским законодателям Зеленский заявил, что Украина нуждается в большей помощи, в частности – в поставках оружия.

По словам украинского президента, бронетехника из Южной Кореи, а также зенитные, противотанковые и противокорабельные вооружения Сеула были бы «незаменимы» для Украины.

Он подчеркнул, что южнокорейское оружие может не только помочь спасти жизни многих украинцев, но и предотвратить нападение России на другие страны.

«Надежды на то, что Россия остановится сама, нет и быть не может», – сказал Зеленский.

«Россию…можно только заставить искать мира», – пояснил он.

Президент Украины рассказал, что при нападении российских войск на Мариуполь погибли, вероятно, десятки тысяч человек. Агентство Reuters не имело возможности проверить точность этой оценки.

Оборонное ведомство Южной Кореи заявило ранее в понедельник, что отклонило запрос министра обороны Украины Алексея Резникова на поставки зенитных вооружений.

В ходе состоявшегося в пятницу телефонного разговора министр обороны Южной Кореи Со Ук сказал своему украинскому коллеге, что любые поставки Киеву летального оружия будут ограничены. Об этом сообщил официальный представитель военного ведомства Южной Кореи на пресс-конференции.

В своем выступлении Зеленский не упомянул об этом отказе, но сказал, что «обычные правила поставок оружия должны быть пересмотрены».