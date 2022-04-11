Запорізькі фермери в бронежилетах розпочали посівну

У Запорізькій області за 30 км від лінії бойових дій фермери проводять посівну кампанію. Про це повідомили у пресслужбі обласної адміністрації.

Зазначається, що де є хоча б мінімальна можливість працювати, вже розпочали посівну. Зокрема на території Комишуваської ОТГ сіють різні культури. Там господарство обробляє 2000 га. Сіють сочевицю і соняшник.

«До війни встигли підживити озимі культури. Всі аграрії розуміють, що треба годувати родини, військових, державу. Ми — другий фронт» — розповів директор агрофірми.

Аграрії виходять у поля у військовій амуніції і лише після того, як там попрацюють сапери.

Нещодавно співробітники ДСНС витягли 50 боєголовок. Навколишню територію ворог обстрілює постійно. Зафіксовано використання заборонених касетних бомб.