Во Франции объявлены официальные результаты первого тура президентских выборов

Во второй тур президентских выборов во Франции вышли действующий глава государства Эммануэль Макрон и кандидатка от ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен
Об этом сообщает Министерство внутренних дел Франции.
Согласно официальным данным, наибольшее количество голосов получил действующий глава страны Эммануэль Макрон, набравший 27,84%. Марин Ле Пен набрала 23,15% и вышла во второй тур.
На третьем месте Жан-Люк Мелленшон, за которого проголосовали 21,95% избирателей. Эрик Земмур получил 7,07% голосов, Валери Пекресс – 4,78%, Янник Жадо – 4,63%, Жан Лассаль – 3,13%.
Остальные кандидаты на пост президента набрали менее 3% голосов.
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