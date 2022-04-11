Во Франции объявлены официальные результаты первого тура президентских выборов

Во второй тур президентских выборов во Франции вышли действующий глава государства Эммануэль Макрон и кандидатка от ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Франции.

Согласно официальным данным, наибольшее количество голосов получил действующий глава страны Эммануэль Макрон, набравший 27,84%. Марин Ле Пен набрала 23,15% и вышла во второй тур.

На третьем месте Жан-Люк Мелленшон, за которого проголосовали 21,95% избирателей. Эрик Земмур получил 7,07% голосов, Валери Пекресс – 4,78%, Янник Жадо – 4,63%, Жан Лассаль – 3,13%.

Остальные кандидаты на пост президента набрали менее 3% голосов.