Оборона Маріуполя триває, робиться все можливе для перемоги, – Залужний Во Франции объявлены официальные результаты первого тура президентских выборов » В Україні до навчання повернулися 3,5 млн учнів До навчання повернулися близько 3,5 млн учнів українських шкіл. Станом на 7 квітня 2022 року дистанційну форму навчання запровадили майже у 12 тис. шкіл України, повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет. Міністр нагадав, що тимчасово внутрішньо переміщені діти мають можливість долучитися до навчання в школі за новим місцем проживання. «Станом на 7 квітня кількість тимчасово внутрішньо переміщених дітей, які долучилися до навчання з інших областей, сягає майже 71 тис. осіб», – каже Шкарлет.