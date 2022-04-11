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В Україні до навчання повернулися 3,5 млн учнів

До навчання повернулися близько 3,5 млн учнів українських шкіл.

Станом на 7 квітня 2022 року дистанційну форму навчання запровадили майже у 12 тис. шкіл України, повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет.

Міністр нагадав, що тимчасово внутрішньо переміщені діти мають можливість долучитися до навчання в школі за новим місцем проживання.

«Станом на 7 квітня кількість тимчасово внутрішньо переміщених дітей, які долучилися до навчання з інших областей, сягає майже 71 тис. осіб», – каже Шкарлет.

11 апреля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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