У шостому пакеті санкцій ЄС проти РФ буде обмеження на експорт нафти

Єврокомісія працює над шостим пакетом санкцій проти Росії, який містить пункт про обмеження на експорт нафти з країни-агресора

Про це повідомляє Укрінформ.

Відповідну заяву міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс зробив сьогодні, 11 квітня, перед початком зустрічі Ради міністрів ЄС із закордонних справ.

«Європейська комісія була дуже чіткою в тому, що ми починаємо працювати над шостим пакетом, де розглядається варіант щодо нафти. Це означає, що робота вже розпочалася у досягненні консенсусу. Сподіваюся, цього разу це спрацює. Щоб відповісти на запитання, що треба зробити, краще поїхати до Києва, відвідати Ірпінь, Бучу і побачити все на власні очі, чому ми маємо застосувати санкції», — сказав Ландсбергіс.