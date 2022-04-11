У России будет валютный дефолт с 4 мая впервые за 100 лет — S&P

У России будет дефолт с 4 мая c практически полной вероятностью, считает рейтинговое агентство S&P. До сегодняшнего числа Россия отказалась выплатить держателям облигаций госдолга двиденты в долларах, намереваясь сделать это в рублях. Пока это «выборочный» дефолт, но он вероятно приведет к панической реакции. Итогом станет впервые за 100 лет полный валютный дефолт России со времен большевиков.

Россия объявила дефолт по своему внешнему долгу , потому что предложила держателям облигаций выплаты в рублях , а не в долларах, заявило рейтинговое агентство S&P.

Россия пыталась заплатить в рублях за две номинированные в долларах облигации со сроком погашения 4 апреля, говорится в сообщении S&P, опубликованном в пятницу. Агентство заявило, что это равносильно «выборочному дефолту», поскольку инвесторы вряд ли смогут конвертировать рубли в «доллары, эквивалентные первоначально причитающимся суммам».

Согласно S&P, выборочный дефолт объявляется, когда предприятие не выполнило обязательства по конкретному обязательству, но не по всему своему долгу.

У Москвы есть 30-дневный льготный период с 4 апреля для выплаты капитала и процентов, но S&P заявило, что не ожидает, что конвертирует их в доллары, учитывая западные санкции, которые подрывают ее «готовность и технические возможности соблюдать условия». «своих обязательств.

Полный валютный дефолт станет первым в России более чем за столетие, когда лидер большевиков Владимир Ленин отказался от облигаций, выпущенных царским правительством.

https://edition.cnn.com/2022/04/11/investing/russia-default-sp/index.html