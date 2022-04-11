Стало відомо про успішну ліквідацію начальника артилерійської розвідки 49-ої армії РФ

На сайті російської громадської організації ветеранів та випускників Казанського вищого артилерійського командного училища з’явилось повідомлення про смерть підполковника В’ячеслава Савінова (Савинов Вячеслав Валерьевич).

Цей рашист займав доволі високу посаду заступника начальника штабу відділу ракетних військ та артилерії — начальника артилерійської розвідки 49-ої загальновійськової армії РФ. Також мав бойовий досвід у Сирії.

Як йдеться у дописі, успішна ліквідація Савінова відбулась ще 12 березня і з ним вже навіть встигли «проститися» через два тижні. Водночас інформація про знищення цього офіцера — до 11 квітня у мережі не з’являлась.

А загалом головна сторінка випускників Казанського артучилища зараз заповнена лише аналогічними некрологами з офіцерів та командирів армії РФ, яких знищили українські захисники.

Нагадаємо, що артилеристи ЗСУ та Нацгвардії регулярно демонструють виключну майстерність та філігранну стрільбу.