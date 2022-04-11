Сьогодні західні країни передадуть особисто Путіну інформацію, що він фактично програв війну

У Росії почалась зустріч президента РФ Володимира Путіна та канцлера Австрії Карла Негаммера
Про це повідомляє російська служба ВВС у Telegram.
«Вони проходять у підмосковній резиденції Ново-Огарьово у закритому режимі — на прохання австрійської сторони. Офіційних публічних заяв не анонсовано», — йдеться у повідомленні.
Раніше міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг заявив, що канцлер повідомить Путіну про поразку в Україні, передає НВ.
«Важливо під час зустрічі віч-на-віч сказати йому, якою є реальність: цей президент де-факто програв війну морально. Це має бути в його власних інтересах, щоб хтось сказав йому правду. Я думаю, що це важливо, і ми зобов’язані це зробити, якщо хочемо врятувати людські життя», — сказав він.
- Федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що країна цілком підтримує санкції Євросоюзу проти Росії за повномасштабне вторгнення до України.
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