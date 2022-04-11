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Південний міст у Києві відкрили для приватного транспорту

Від сьогодні, 11 квітня, для цивільного транспорту відкрили Південний міст в Києві

Про це повідомив мер Віталій Кличко у telegram.

Більше як місяць міст працював тільки для спецтранспорту та громадського транспорту.

Тепер сполучення між лівим та правим берегами в Києві здійснюється трьома мостами:

  • Північним;
  • Дарницьким;
  • Південним.

«Звертаюся до водіїв: будьте уважними на дорогах міста, де розміщені блок-пости та блоки, дотримуйтеся правил дорожнього руху, не займайте смугу для руху громадського транспорту, пропускайте карети швидкої та вантажівки з гуманітарним грузом», — написав мер.

Також він повідомив, що у столиці поступово збільшать кількість маршрутів громадського транспорту.

11 апреля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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