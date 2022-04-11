Південний міст у Києві відкрили для приватного транспорту

Про це повідомив мер Віталій Кличко у telegram.

Більше як місяць міст працював тільки для спецтранспорту та громадського транспорту.

Тепер сполучення між лівим та правим берегами в Києві здійснюється трьома мостами:

Північним;

Дарницьким;

Південним.

«Звертаюся до водіїв: будьте уважними на дорогах міста, де розміщені блок-пости та блоки, дотримуйтеся правил дорожнього руху, не займайте смугу для руху громадського транспорту, пропускайте карети швидкої та вантажівки з гуманітарним грузом», — написав мер.

Також він повідомив, що у столиці поступово збільшать кількість маршрутів громадського транспорту.