Південний міст у Києві відкрили для приватного транспорту

Від сьогодні, 11 квітня, для цивільного транспорту відкрили Південний міст в Києві
Про це повідомив мер Віталій Кличко у telegram.
Більше як місяць міст працював тільки для спецтранспорту та громадського транспорту.
Тепер сполучення між лівим та правим берегами в Києві здійснюється трьома мостами:
- Північним;
- Дарницьким;
- Південним.
«Звертаюся до водіїв: будьте уважними на дорогах міста, де розміщені блок-пости та блоки, дотримуйтеся правил дорожнього руху, не займайте смугу для руху громадського транспорту, пропускайте карети швидкої та вантажівки з гуманітарним грузом», — написав мер.
Також він повідомив, що у столиці поступово збільшать кількість маршрутів громадського транспорту.
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