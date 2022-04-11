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Не раджу наразі повертатись у Харків, – депутат Харківської міської ради

Олег Абрамичев зауважив, що військові дії продовжуються, війна ще не закінчена

Про це він сказав в етері Espreso TV.

Абрамичев зауважив, що повертаючись масово у місто, люди заважають військовим робити свою роботу.
«Також небезпека зберігається. Не думаю, що буде суттєвий наступ, тому що місто захищене добре, проте обстріли можуть бути й далі», – сказав він.

Що більше, депутат наголосив: «В Харків орки бояться сунутись, бо тут їх ніхто не чекає — тут з кожного вікна їх будуть розстрілювати».

11 апреля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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