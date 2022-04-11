На Київщині за добу затримали 8 мародерів

За добу у Київській області затримали 8 мародерів, отримали 41 повідомлення про замінування та ліквідували 6 пожеж

Про це повідомив голова Київскої ОВА Олександр Павлюк у Телеграм.

«Упродовж минулої доби на Київщині: затримали 8 мародерів; на спецлінії «102» зареєстрували 41 повідомлення про замінування; рятувальники ліквідували 6 пожеж», – повідомив він.

У цілому із початку повномасштабного вторгнення Росії громадяни у Київській області подали до правоохоронних органів 4308 заяв про підпали, вибухи чи замінування в пристоличному регіоні.

За словами Павлюка, найбільше звернень надходять з Броварського, Бучанського та Вишгородського районів.