Макрон та Ле Пен вийшли до другого туру виборів президента Франції

За результатами першого туру президентських виборів у Франції перемогу здобув чинний глава держави Еммануель Макрон.

Про це свідчать результати обробки 100% протоколів, наданих муніципалітетами, повідомляє Le Figaro.

Так, Макрон набрав 27,6% голосів, що на три пункти більше, ніж на виборах п’ять років тому.

Друге місце посіла лідерка ультраправої партії “Національне об’єднання” Марін Ле Пен, за яку проголосували 23,41% виборів. Вона теж покращила свій результат у порівнянні з попередніми виборами на 2 пункти.

До трійки лідерів потрапив і лівий кандидат від “Нескореної Франції” Жан-Люк Меланшон з результатом 21,95%, і це більше, ніж йому прогнозували екзит-поли.

Решта кандидатів не набрали більше 10%, в тому числі ще один ультраправий кандидат Ерік Земмур. Певний час опитування прогнозували йому вихід у другий тур, але він набрав лише 7,05% голосів.

Як відомо, у неділю, 10 квітня, у Франції стартував перший тур президентських виборів. Переможці. якими передбачувано стали Еммануель Макрон та Марін Ле Пен зустрінуться у другому турі, який пройде 24 квітня.