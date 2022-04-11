Є ймовірність активізації боїв за Харків, – Генштаб ЗСУ В результате российского ракетного обстрела уничтожен аэропорт в городе Днепр » Інфраструктура Сєверодонецька майже знищена, – голова Луганської ОВА Окупанти обстріляли 10 квітня два житлових будинки й приватну лікарню в Сєверодонецьку. Інфраструктура міста майже знищена Про це йдеться в повідомленні голова Луганської ОВА Сергія Гайдая. «Якщо зранку палали будинки в новій частині міста, то вдень російська армія відкрила вогонь по всьому Сєвєродонецьку. Багато вибито вікон, там, де ще залишались», – йдеться в повідомленні. Серйозних руйнувань зазнали два житлових будинки й приватна лікарня. Соціальна й критична інфраструктура майже знищена.