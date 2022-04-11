Фінляндія та Швеція мають готові приєднатися до НАТО вже влітку

Фінляндія та Швеція мають готові приєднатися до НАТО вже влітку

Росія зробила «велику стратегічну помилку», оскільки Фінляндія та Швеція, ймовірно, готові вступити до НАТО вже влітку.

Як повідомляє «Європейська правда», про це пише The Times із посиланням на дипломатичні джерела.

Офіційні особи США заявили, що членство обох скандинавських країн у НАТО було «темою для розмов і численних зустрічей» під час міністерської зустрічі Альянсу минулого тижня, на яких були присутні Швеція та Фінляндія.

«Як це може бути чимось іншим, окрім великої стратегічної помилки Путіна?», — сказав один високопоставлений американський чиновник.

Очікується, що заявка Фінляндії буде подана у червні, а за нею піде Швеція.

Вашингтон робить ставку на цей крок, який розтягне російські збройні сили та розширить західний альянс із 30 до 32 членів.