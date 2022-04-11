Через війну Україна втратила $12,2 млрд за тиждень

$12,2 млрд – такої суми сягнули прямі втрати економіки України через війну за тиждень. Йдеться про збитки від руйнування інфраструктури.

Такі дані Київської школи економіки (KSE).

Станом на 11 квітня загальна сума прямих задокументованих збитків інфраструктури, тільки на основі публічних джерел, вже сягнула $80,4 млрд або 2,4 трлн грн.

За спільними оцінками Мінекономіки та KSE, загальні втрати економіки України через війну, враховуючи як прямі втрати, розраховані в цьому проєкті, так і непрямі втрати (зниження ВВП, припинення інвестицій, відтік робочої сили, додаткові витрати на оборону та соціальну підтримку тощо), коливаються від $564 млрд до $600 млрд.

«В цілому, за 47 днів російської агресії в Україні пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 23 тис кілометрів доріг, 37 тис квадратних метрів житлового фонду, 319 дитячих садочків, 546 закладів освіти, 205 медзакладів, 145 заводів та підприємств»‎, – йдеться у повідомленні KSE.

Найбільше втрат Україна минулого тижня зазнала за статтею «житлова нерухомість». Друга за величиною – втрата активів підприємств.