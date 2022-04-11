Є ймовірність активізації боїв за Харків, – Генштаб ЗСУ

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у Телеграм.

«Ворог намагається завершити підготовку до проведення наступальної операції на сході України. Тривають заходи щодо перегрупування, нарощування системи управління та матеріально-технічного забезпечення військ противника. Окупанти здійснюють переміщення батальйонних тактичних груп зі складу Східного та Центрального військових округів до прикордонних з Україною районів Бєлгородської, Воронезької та Курської областей», – йдеться у повідомленні.

При цьому Генштаб допускає активізацію боїв за Харків, який окупанти продовжують частково блокувати.

«Не полишають спроб прорвати оборону українських військ у районі міста Ізюм, проводять розвідку імовірних напрямків подальших дій. Не виключається нарощування зусиль противником у напрямку на Слов’янськ, частиною сил — на Барвінкове. Існує ймовірність активізації бойових дій за місто Харків», – вказав Генштаб.

Проблемне місце країни-агресора – матеріально-технічне забезпечення військ Західного округу. Мова йже про нестачу запасних частин, окремих типів боєприпасів, а також недосконалість системи зберігання та логістики матеріально-технічних засобів.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог хоче взяти під контроль Попасну, Рубіжне, Нижнє і Новобахмутівку.

Окупанти не полишають спроб взяти під повний контроль місто Маріуполь.

Щоб посилити противповітряну оборону на Донецькому напрямку, окупанти перемістили дивізіон ракетних комплексів середньої дальності С-350 “Вітязь” до міста Таганрог Ростовської області. При цьому загарбники переміщають додаткове озброєння і техніку з Південного військового округу.

Очікуються спроби противника прорвати нашу оборону та просунутися до районів населених пунктів Сєверодонецьк, Попасна, Авдіївка та Курахове.

На Південнобузькому напрямку ворог намагався зайняти втрачені позиції в районі населеного пункту Осокорівка. Імовірно, окупанти спробують вийти на адміністративні кордони Херсонської області.