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У Курській області РФ впроваджують жовтий рівень терористичної загрози

Губернатор Курської області РФ Роман Старовойт оголосив про введення в дію на підвідомчій йому території жовтого рівня терористичної загрози

Причиною такого рішення, що вступає в силу відзавтра, з понеділка, 11 квітня 2022 року, ним названо «можливі провокації з боку українських націоналістів». Відповідна заява губернатора з’явилася сьогодні, 10 квітня, на його офіційному каналі у Telegram, передає Еспресо.TV.

«На території області встановлено контрольні пункти спостереження, де знаходитимуться військові та поліція, посилено патрулювання населених пунктів», — пояснив Старовойт.

Особливу увагу посадовець країни-агресора просить звертати на «залишені сумки».

10 апреля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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