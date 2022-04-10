ЗСУ вдарили чотирма ракетами «Точка У» по окупантах у районі Куп’янська Иран призвал США отменить санкции в обмен на переговорный процесс » У Курській області РФ впроваджують жовтий рівень терористичної загрози Губернатор Курської області РФ Роман Старовойт оголосив про введення в дію на підвідомчій йому території жовтого рівня терористичної загрози Причиною такого рішення, що вступає в силу відзавтра, з понеділка, 11 квітня 2022 року, ним названо «можливі провокації з боку українських націоналістів». Відповідна заява губернатора з’явилася сьогодні, 10 квітня, на його офіційному каналі у Telegram, передає Еспресо.TV. «На території області встановлено контрольні пункти спостереження, де знаходитимуться військові та поліція, посилено патрулювання населених пунктів», — пояснив Старовойт. Особливу увагу посадовець країни-агресора просить звертати на «залишені сумки».