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Прем’єрка Фінляндії заявила, що всі західні компанії мають припинити працювати в РФ через її війну проти України

Фінляндія

Про це пише Yle.

«45 днів війни — це на 45 днів більше, ніж потрібно. Росія веде безчесну війну, жорстоку та нелюдську, і вона має припинитися», — зауважила прем’єр-міністерка.

Вона додала, що була вражена промовою президента України Володимира Зеленського у парламенті Фіндяндії.

«Усі західні компанії мають припинити свою діяльність у Росії», — наголосила Санна Марин.

За словами прем’єр-міністерки, Фінляндія готова ввести нові санкції проти РФ, і зростання цін на електроенергію не стане на заваді для цього.

«Люди щодня гинуть в Україні, ми маємо змусити припинити цю війну. Ми повинні бути готові поступитися власним комфортом заради цього», — пояснила вона.

10 апреля, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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