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Повітряні сили ЗСУ збили російський винищувач Су-34, який намагався атакувати Миколаїв

Зенітний ракетний підрозділ ПС ЗСУ збив російський винищувач-бомбардувальник Су-34, який намагався атакувати Миколаїв

Про це повідомило Міноброни.

На Миколаївському напрямку росіяни намагаються покращити становище, але ЗСУ знищують їх разом з ресурсами і відтісняють із позицій.

«Зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил Збройних Сил України збитий російський винищувач-бомбардувальник СУ-34, який намагався атакувати Миколаїв. Загальні втрати ворога тільки за цю ніч склали 70 орків і 7 одиниць техніки.», — наголосили в міністерстві.

На Херсонщині окупанти створюють ремонтні майстерні для техніки та польові шпиталі. Росіяни продовжують поширювати пропаганду,  приписуючи собі вигадані перемоги, звинувачуючи українську владу в утисканнях прав і свобод мешканців південних регіонів, агітуючи за створення квазіреспублік.

У Чорному морі ситуація суттєво не змінилася, ворожі корабельно-катерні групи продовжують блокування. Висока ймовірність ракетного удару. Також окупанти намагаються висадити десант.

10 апреля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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