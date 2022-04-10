Нефтяное эмбарго для России должно быть первым шагом для всех демократических государств – Зеленский

Нефтяное эмбарго для России должно быть первым шагом всех демократических государств, всего цивилизованного мира, сказал в традиционном видеообращении в субботу вечером президент Украины Владимир Зеленский.

«Среди приоритетных задач для нашей дипломатии, для всех контактов с нашими партнерами – введение более болезненных ограничений денежных потоков Российской Федерации. Прежде всего, это касается нефтяного бизнеса», — сказал он.

По словам Зеленского, «демократический мир точно может отказаться от российской нефти и сделать ее токсичной для всех других стран. Именно нефть – один из двух источников российской самоуверенности, их чувство безнаказанности».

«Другой источник – газ – также со временем будет перекрыт. Это просто неизбежно. Не только с безопасных, но и по экологическим соображениям», — считает он.

Но у Украины, отметил президент, нет времени ждать. «Когда тирания начала агрессию против всего, на чем держался мир в Европе, нужно действовать немедленно. Надо действовать принципиально. И нефтяное эмбарго должно быть первым шагом. Причем, на уровне всех демократических государств, всего цивилизованного мира», — заявил он.

«Тогда Россия это почувствует. Тогда это для них будет аргумент – искать мир. Прекратить бессмысленное насилие», — подытожил президент.