НАТО розгорне постійну військову присутність на східних кордонах біля України

В Альянсі збирають дані про те, як діяти, щоб посилити свої східні кордони через напад Росії на Україну.

Про це повідомляє Мілітарний.

Йдеться про постійну присутність військ на східному кордоні НАТО, щоб боротися з майбутньою російською агресією.

Крім того, Єнс Столтенберг повідомив, що Альянс був “на середині дуже фундаментальної трансформації”, яка тепер покаже “довгострокові наслідки” дій Путіна.

Фото на тему: Єнс Столтенберг/НАТО

“Те, що ми бачимо зараз, є новою реальністю, новою нормою для європейської безпеки. Тому зараз ми попросили наших військових командирів надати варіанти того, що ми називаємо перезавантаженням, довгостроковою адаптацією НАТО”, – сказав Столтенберг

Нагадаємо, Україна закликала країни-члени НАТО як можна швидше надати Україні зброю стандартів Альянсу.