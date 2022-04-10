Канада організує евакуацію для українських біженців у Європі, — Трюдо

Про це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час благодійної акції Stand Up For Ukraine, передає Укрінформ.

«Ми продовжуємо шукати шляхи підтримки українців, які хочуть приїхати до Канади, але потребують для цього фінансової допомоги. Ми використовуємо відносини з комерційними авіаперевізниками, аби організувати протягом найближчих тижнів кілька чартерних рейсів, а також забезпечимо тим українцям, які цього потребують, до двох тижнів проживання у готелі після прильоту», — зазначив він.

Крім того, Канада організує програми короткострокової фінансової допомоги біженцям з України. Також країна надасть додаткові $100 млн гумдопомоги українцям і надішле 345 тис. товарів, потрібних у надзвичайних ситуаціях.