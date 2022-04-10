Ізюм став для окупантів логістичним центром

Про це він розповів в етері Espreso TV.

“На даний час місто повністю окуповане російськими військами, бої ведуться на околицях міста. В південній частині запеклі бої. Місто Ізюм для окупантів став як логістичний центр, туди стягують і бронетехніку і солдатів. Через переправу, яку вони навели через річку Сіверський Донець, переправляються на сторону Слов’янська і міста Барвінкове, там зараз йдуть запеклі бої”,- пояснив Марченко.

Також міський голова додав, що в Ізюмі гуманітарна катастрофа.

“Наші ЗСУ стримують противника і не дають далі просуватися. В місті гуманітарна катастрофа. Майже більш як два тижні ми не можемо туди організувати гуманітарний коридор, щоб завезти харчові продукти, ліки і вивезти звідти людей. Це неможливо, тому що йдуть запеклі бої і місто перекрито на в’їзд і виїзд”,- підкреслив голова.