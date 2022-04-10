Иран призвал США отменить санкции в обмен на переговорный процесс

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиян заявил, что для достижения прогресса на переговорах о будущем иранской ядерной программы президент США Джо Байден должен снять часть санкций.

США и Иран проводят переговоры в Вене, чтобы возобновить действие многостороннего международного соглашения 2015 года, из которого тогдашний президент США Дональд Трамп вышел в 2018 году, после чего Иран начал нарушать условия этой сделки. Однако ныне переговоры застопорились, Вашингтон и Тегеран обвиняют в этом друг друга.

Амир-Абдоллахиян заявил, что для возобновления эффективного переговорного процесса президент Байден должен сделать жест доброй воли, подписав указ о снятии санкций, а также разморозить часть иранских активов.

Большинство депутатов парламента Ирана направили обращение к президенту Ибрахиму Раиси, в котором требуют, чтобы соглашение 2015 года было восстановлено лишь при условии, что США откажутся от возобновления ранее снятых и введения новых санкций в отношении Тегерана. Иранские парламентарии указали, что устные гарантии президента США Джо Байдена не могут таковыми являться.