НАТО розгорне постійну військову присутність на східних кордонах біля України В Украине сообщили об обнаружении еще одного массового захоронения убитых мирных жителей » Илон Маск предложил реформы в «Твиттере» Илон Маск, ставший крупнейшим акционером компании Twitter, предложил ряд изменений в работе платного сервиса популярной социальной сети — Twitter Blue. В частности, снижения цены, отказа от размещения рекламы и возможности оплаты в криптовалюте. Миллиардер приобрел 9,2% акций «Твиттера» несколько дней назад, ему предложено место в совете директоров компании. Созданный в июне 2021 года Twitter Blue – первый платный сервис компании, действующий на основе месячной подписки – ныне она составляет 2 доллара 99 центов. Он доступен пользователям с США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Twitter отказался комментировать предложения Маска.