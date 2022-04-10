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Илон Маск предложил реформы в «Твиттере»

Илон Маск, ставший крупнейшим акционером компании Twitter, предложил ряд изменений в работе платного сервиса популярной социальной сети — Twitter Blue.

В частности, снижения цены, отказа от размещения рекламы и возможности оплаты в криптовалюте.

Миллиардер приобрел 9,2% акций «Твиттера» несколько дней назад, ему предложено место в совете директоров компании.

Созданный в июне 2021 года Twitter Blue – первый платный сервис компании, действующий на основе месячной подписки – ныне она составляет 2 доллара 99 центов. Он доступен пользователям с США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.

Twitter отказался комментировать предложения Маска.

10 апреля, 2022 | Category: Новости, США

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