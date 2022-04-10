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11,4 мільйона українців залишили свої домівки через війну

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну свої домівки вимушено залишили 11,4 мільйона українців. За межі України виїхали понад 4,3 мільйона людей

Про це повідомляє Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

90% тих, хто виїхав з України, становлять жінки та діти.

Станом на 8 квітня, за даними ООН покинули домівки, але залишились в Україні, близько 7,1 мільйона людей. Більшість з тих, хто виїжджав з України, подались до Польщі (понад 2,6 млн). На другому місці Румунія — 678 тис. наших громадян. В Угорщині — 413 тис. біженців.

В інші країни подалися:

  • в Молдову — 406,611;
  • в Росію — 389,845;
  • в Словаччину — 310,989;
  • в Республіку Білорусь — 19,096.

За оцінками ООН, близько 13 мільйонів українців застрягли в постраждалих районах або не можуть виїхати через підвищені ризики, руйнування мостів і доріг, а також через відсутність ресурсів чи інформації про те, де знайти безпеку та житло.

10 апреля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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