11,4 мільйона українців залишили свої домівки через війну

Про це повідомляє Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

90% тих, хто виїхав з України, становлять жінки та діти.

Станом на 8 квітня, за даними ООН покинули домівки, але залишились в Україні, близько 7,1 мільйона людей. Більшість з тих, хто виїжджав з України, подались до Польщі (понад 2,6 млн). На другому місці Румунія — 678 тис. наших громадян. В Угорщині — 413 тис. біженців.

В інші країни подалися:

в Молдову — 406,611;

в Росію — 389,845;

в Словаччину — 310,989;

в Республіку Білорусь — 19,096.

За оцінками ООН, близько 13 мільйонів українців застрягли в постраждалих районах або не можуть виїхати через підвищені ризики, руйнування мостів і доріг, а також через відсутність ресурсів чи інформації про те, де знайти безпеку та житло.