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ЗСУ 8 квітня уразили три повітряні цілі окупантів, а 7 квітня — новітній російський БПЛА «Оріон»

Про це заявило командування ПС ЗСУ.

«8-го квітня зенітні ракетні війська знищили три повітряні цілі: крилату ракету, БпЛА та один вертоліт. Крім того, є інформація з операції Об’єднаних сил про збиття ще одного вертольота рашистів», — ідеться в повідомленні.

Ударні групи бомбардувальної та штурмової авіації під прикриттям винищувачів продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів по окупантах.

«7-го квітня — збито новітній ударний БпЛА окупантів — «Оріон»», — зауважило командування Повітряних сил.

9 апреля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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