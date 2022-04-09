ЗСУ 8 квітня уразили три повітряні цілі окупантів, а 7 квітня — новітній російський БПЛА «Оріон»

Про це заявило командування ПС ЗСУ.

«8-го квітня зенітні ракетні війська знищили три повітряні цілі: крилату ракету, БпЛА та один вертоліт. Крім того, є інформація з операції Об’єднаних сил про збиття ще одного вертольота рашистів», — ідеться в повідомленні.

Ударні групи бомбардувальної та штурмової авіації під прикриттям винищувачів продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів по окупантах.

«7-го квітня — збито новітній ударний БпЛА окупантів — «Оріон»», — зауважило командування Повітряних сил.