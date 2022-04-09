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ЮАР сохранит нейтралитет по отношении российско-украинской войны

Правительство ЮАР заявляет, что не поддерживает ни одну из сторон и сохранит нейтралитет по отношении российско-украинской войны.

Министр международных связей и сотрудничества (МИД) Таледи Пандор сделал заявление для СМИ, в котором отметил, что ЮАР сохраняет нейтралитет по отношении российско-украинской войны. Он добавил, что южноафриканская республика за прекращение огня и заключение мирного договора между Россией и Украиной.

«Мы против применения силы, ЮАР всегда за решение проблем мирными способами», — подчеркнул министр.

ЮАР воздержался от голосования ООН по резолюции прекращения деятельности РФ в Совете по правам человека.

9 апреля, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

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