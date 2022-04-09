В поселке Макаров Киевской области обнаружили 132 тела мирных жителей, расстрелянных российскими военными

В Макарове Киевской области обнаружены тела 132 убитых мирных жителей. По словам главы поселка Вадима Токаря, эти люди были расстреляны российскими военными, передает «Украинская правда». По его словам, погибших находили в массовых захоронениях. Также были единичные находки тел.

«По состоянию на вчерашний день мы подняли 132 гражданских жителя, которые были расстреляны российскими орками», — заявил Токарь. Он добавил, что Макаров разрушен на 40%, многие дома уже не подлежат восстановлению.

Он рассказал, что до войны в поселке проживало 15 тысяч человек, а во время активной фазы обороны осталось менее тысячи.