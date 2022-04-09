В парламенте Норвегии поддерживают передачу Украине противокорабельных систем, ПВО, РСЗО и артиллерии

Депутат Стортинга, парламента Норвегии, Расмус Гансон поддерживает передачу Украине от Норвегии систем противокорабельной и противовоздушной обороны, реактивных систем залпового огня и артиллерии.

Соответствующее заявление норвежский парламентарий сделал в комментарии Guildhall.

«Я лично поддерживаю увеличение военной помощи Украине со стороны стран Запада, в частности со стороны членов НАТО. Я также поддерживаю предоставление Украине от Норвегии систем противокорабельной обороны и систем ПВО», — заявил политик.

«Я также буду персонально поддерживать передачу Норвегией реактивных систем залпового огня и артиллерийских систем 155 калибра», — подытожил норвежский парламентарий.

Ранее с призывом об увеличении военных поставок в Украину также выступил теневой министр обороны Канады, депутат канадского парламента Джеймс Безан. По его словам, Канада должна предоставить Украине противокорабельные ракеты Harpoon, легкие бронемашины LAV и бронированные автомобили скорой помощи, а союзники по НАТО предоставить самолеты МИГ-29.

За усиление военной помощи Украине выступили и в немецком Бундестаге. Депутат Бундестага от «Зеленых» Робин Вагнер заявил, что наряду с санкциями и политическим давлением на Россию, в первую очередь необходимо увеличить поставки вооружений в Украину для эффективной защиты, а также для освобождения оккупированных территорий.

Глава Евросовета Шарль Мишель после удара РФ по Краматорску заявил о необходимости увеличить санкции против России и предоставить больше оружия Украине.