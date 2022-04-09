Украинский «железный генерал» — герой

Если кому-то и можно приписать удивительные военные успехи Украины до сих пор — защита Киева и удержание других крупных городов среди натиска орды, — так это Залужный, круглолицый 48-летний генерал, родившийся в в семье военного и назначен главнокомандующим Зеленским в июле 2021 года. Залужный и другие украинские командиры готовились к полномасштабной войне с Россией с 2014 года.
В отличие, скажем, от Нормана Шварцкопфа, который руководил американскими войсками в первой войне в Персидском заливе, или Дэвида Петреуса, руководившего войной в Ираке и получившего прозвище «Царь Давид», Залужный в значительной степени избегал зрелища знаменитого полководца. — уступив эту роль Зеленскому, бывшему актеру и комику.
Во многих отношениях Залужный олицетворяет собой новое поколение украинских офицеров, которые отточили свои зубы в упорной восьмилетней войне на Донбассе и, когда не были на фронте, направлялись на полигоны по всей Европе для учений с силами НАТО — опыт, который отшлифовал многих авторитарных граней, порожденных десятилетиями советской военной подготовки.
Это сотрудничество с НАТО сформировало группу профессиональных офицеров, которые стремились соответствовать западным стандартам и помогли создать децентрализованный, наделенный полномочиями и более гибкий способ ведения войны, чем российская модель, которая барахталась в украинской грязи.
«Я могу говорить о Залужном не просто как об отдельной личности, а как о представителе нового поколения украинских военных — офицеров старшего, среднего и даже низшего звена», — сказал бывший офицер ВВС Украины Алексей Мельник. сейчас сопредседатель программ по международным отношениям и международной безопасности Центра Разумкова, киевского аналитического центра.
В сентябре 2021 года, за два месяца до того, как администрация президента США Джо Байдена начала громко предупреждать о российском вторжении и делиться разведданными о наращивании войск у границ Украины, Залужный описал подготовку к нападению.
«Я всегда об этом говорил с момента вступления в должность — потому что есть угроза полномасштабной агрессии», — сказал Залужный в интервью «Радио Свобода» тогда. «Соответственно, наша задача как Вооруженных Сил — не ждать манны небесной. Мы должны подготовиться к этому. И мы делаем все для этого. Со своей стороны мы проводим комплекс учений, в том числе с нашими западными партнерами, в том числе с членами НАТО, а также с партнерами по НАТО. Мы делаем все возможное, чтобы противник, так сказать, был менее готов к реализации любого сценария».
В январе Залужный говорил с Военным комитетом НАТО и заявил им, что украинские вооруженные силы готовы.
«Я напомнил союзникам, что наша война идет с 2014 года, и с тех пор мы еще делаем свою работу», — сказал он после встречи национальному информационному агентству Укринформ.
К большому ужасу всего мира, сценарий «полномасштабной агрессии» стал реальностью 24 февраля, когда российские танки катились в сторону Киева, а ракеты поражали цели по всей Украине. Но подготовка к более масштабным боевым действиям продолжалась еще с тех пор, как российские войска ворвались в Крым в 2014 году, аннексировав полуостров и превратив Донбасс в зону постоянных боевых действий.
В последующие годы США, Великобритания, Канада, Польша, Литва и другие союзники по НАТО открыли на западе Украины учебные центры, в том числе для сил специальных операций.
Эта подготовка и боевой опыт против русских и их сепаратистских марионеток на Донбассе позволили командирам небольших подразделений думать самостоятельно, отменив старую советскую модель руководства сверху вниз, которая парализовала российские подразделения и вынуждала высших генералов отправляться на линию соприкосновения, где несколько из них были успешно уничтожены украинской армией.
«Украинцы способны оставаться гибкими», — заявил представитель министерства обороны США POLITICO, который, как и другие нынешние и бывшие военные чиновники США, попросил анонимности для обсуждения оценок того, как идет война, и возможностей Украины. С 2014 года украинцы «могут лучше адаптироваться и проявлять инициативу, чего не могли раньше», — сказал чиновник, добавив, что гибкость до сих пор меняет правила игры против российского наступления, крупнейшего в истории за десятилетия.
Кто такой Залужный?
Залужный родился в июле 1973 года, когда его отец служил в гарнизоне в Новограде-Волынском, городе в Житомирской области на севере Украины, примерно в 150 милях к западу от Киева.
Храм Христа в Новограде-Волынском, городе на севере Украины, где родился Залужный. | Александр Кактус через Wikimedia Commons
Он учился в Институте сухопутных войск Одесской военной академии и Национальной академии обороны в Киеве, где завершил обучение в 2007 году. Затем последовал ряд должностей, в том числе командир механизированной бригады. После Залужный вернулся в академию для дальнейшего обучения и окончил ее в 2014 году, через несколько месяцев после того, как революция на Майдане привела к бегству тогдашнего президента Виктора Януковича в Россию, а война на Донбассе усиливалась.
Направленный на восток, чтобы возглавить боевые подразделения в активных боевых действиях, Залужный командовал бригадой, которая в августе 2014 года была переброшена в Дебальцево, место самых кровопролитных сражений войны.
В 2019 году Залужный был назначен главой Северного оперативного командования украинских вооруженных сил, дислоцированного в Чернигове, родном городе его матери на севере Украины, недалеко от белорусской границы, где он провел много времени в детстве.
В феврале 2020 года в интервью военному новостному сайту «АрмияИнформ» Залужный рассказал, что стать солдатом было «мечтой» его детства и что он никогда не ожидал, что станет высшим командиром.
«Мое повышение было как у обычного солдата. Меня назначили — я приступил к своим обязанностям, вступил в должность, предложили другую — тоже переехал», — сказал он. «Никогда не думал, что однажды стану генералом и добьюсь высоких чинов».
Возведение Залужного на высшую должность также было ключевой частью усилий по реструктуризации руководства, разделив оперативные обязанности и обязанности по планированию в Генеральном штабе. Это также помогло более широкой кампании модернизации, в ходе которой украинские военные приняли новые, более творческие боевые приемы, основанные на боевом опыте против реального, а не теоретического врага.
«Мы хотим уйти от карт — от написания боевых приказов, скажем, 1943 года», — сказал Залужный в интервью «АрмийИнформ».
Ирония, однако, заключается в том, что Залужный сейчас сражается с врагом, который, по крайней мере, в некоторых решениях, часто больше похож на стиль 1943 года, чем на 2022.
Танки и бронетехника ведут огонь друг по другу на открытых полях и в маленьких деревнях, напоминая самые уродливые сражения Второй мировой войны. Но использование беспилотников для уничтожения логистических колонн или корректировки огня украинских артиллерийских батарей за много миль от линии фронта также позволяет взглянуть на способ ведения боевых действий, о котором аналитики говорили годами, но который только сейчас начали применять интенсивно в Украине.
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