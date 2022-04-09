Украина может получить статус кандидата на вступление в Европейский Союз в июне

Украина может получить статус кандидата на вступление в Европейский Союз в июне 2022 года. Об этом сообщила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

«Украина получила анкету членства в ЕС. Мы уже проделали большую подготовительную работу, поэтому готовы действовать быстро», – написала Стефанишина в твиттере.

Анкету-опросник для получения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС Владимиру Зеленскому передала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 6 апреля во время визита в Киев. «Ваш путь в ЕС начинается. Это уже близкий путь», – сказала президент Еврокомиссии. При этом она отметила, что процесс получения статуса кандидата обычно длится годами, но в случае Украины речь идет о неделях