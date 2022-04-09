Українська ППО збила російський важкий БПЛА «Орион»

Російський важкий багатоцільовий безпілотний літальний апарат (БПЛА) «Орион» був збитий над Україною.

Про це інформує Мілітарний.

Повітряні сили ЗС України у п’ятницю, відзвітували про знищення трьох ворожих цілей, а напередодні – новітнього багатоцільового безпілотника загарбників, повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

“8-го квітня зенітні ракетні війська знищили три повітряні цілі: крилату ракету, БпЛА та один вертоліт. Крім того, є інформаціє з операції Об’єднаних сил про збиття ще одного вертольота рашистів”, – йдеться у повідомленні.

Щодо знешкодження в українському небі російського важкого дрона «Орион» – його було збито 7 квітня.

“Є гарні новини про результати бойової роботи 7-го квітня – збито новітній ударний БпЛА окупантів – «Орион»”, – повідомили у Повітряних силах.

Максимальна злітна маса апарата «Орион» становить близько 1 тонни, максимальна тривалість його польоту – 30 годин, а висота – близько 8 тисяч метрів.

Безпілотний апарат може нести бойове навантаження масою до 200 кілограмів.