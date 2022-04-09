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У нас є запасні варіанти проведення евакуації, — голова Луганської ОВА

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявляє, що влада має «запасні варіанти» для проведення евакуації людей з області

Про це передає Радіо Свобода.

«Російська орда цілеспрямовано вбиває мирне населення. Нам перебили залізничне сполучення у Рубіжному і Лисичанську — там найлегше було евакуювати людей саме залізницею. Після цього ми почали збирати людей в різних місцях, але і в Рубіжному і в Попасній обстріляли ці місця збору Ми будемо продовжувати евакуацію. У нас є запасні варіанти проведення евакуації, але боюся вже говорити. Тому що відслідковують орки і гатять туди, де збираються люди», — сказав голова ОВА.

Гайдай вважає, що російські військові це роблять для поширення паніки серед людей, а також для того, щоб звинувачувати Україну, що влада нібито не випустила людей.

9 апреля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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