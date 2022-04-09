У нас є запасні варіанти проведення евакуації, — голова Луганської ОВА

Про це передає Радіо Свобода.

«Російська орда цілеспрямовано вбиває мирне населення. Нам перебили залізничне сполучення у Рубіжному і Лисичанську — там найлегше було евакуювати людей саме залізницею. Після цього ми почали збирати людей в різних місцях, але і в Рубіжному і в Попасній обстріляли ці місця збору Ми будемо продовжувати евакуацію. У нас є запасні варіанти проведення евакуації, але боюся вже говорити. Тому що відслідковують орки і гатять туди, де збираються люди», — сказав голова ОВА.

Гайдай вважає, що російські військові це роблять для поширення паніки серед людей, а також для того, щоб звинувачувати Україну, що влада нібито не випустила людей.