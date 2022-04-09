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Санкції ЄС проти Росії будуть посилюватися до кінця війни, — канцлер Австрії

санкції проти Росії

Про це він сказав на спільному брифінгу в Києві з президентом Володимиром Зеленським, передає Еспресо.TV.

«Австрія повністю підтримує санкції ЄС. Австрія також підтримує всіма можливостями Україну, там де це найбільш потрібно. Санкції з боку ЄС будуть посилюватися, поки війна не припиниться. Зараз прийнято ще один пакет санкцій і він буде не останній з метою зупинки війни», — зазначив канцлер.

Негаммер заявив, що Австрія докладає зусиль, для того, щоб були створені гумкоридори.

«Наприклад, евакуація людей з Маріуполя, щоб ці коридори були надійними, а не були доступні час від часу», — підсумував він.

9 апреля, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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