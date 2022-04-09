Російські війська атакували прикордонників у Луганській області дронами-камікадзе

Про це повідомляє пресцентр ДПСУ.

«Двоє українських прикордонників вогнем зі стрілецької зброї знищили безпілотник літакового типу, який атакував їхні позиції. Через декілька хвилин ще один дрон-камікадзе атакував позицію, де на той час не було військовослужбовців», – йдеться в повідомленні.

Зазначають, що ніхто з прикордонників не постраждав.