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Російські війська атакували прикордонників у Луганській області дронами-камікадзе

У суботу, 9 квітня, російські окупанти атакували позиції прикордонників у Луганській області дронами-камікадзе. Ворожий безпілотник вдалось знищити

Про це повідомляє пресцентр ДПСУ.

«Двоє українських прикордонників вогнем зі стрілецької зброї знищили безпілотник літакового типу, який атакував їхні позиції. Через декілька хвилин ще один дрон-камікадзе атакував позицію, де на той час не було військовослужбовців», – йдеться в повідомленні.

Зазначають, що ніхто з прикордонників не постраждав.

9 апреля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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