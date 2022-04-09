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Російські окупанти планують залучити до війни проти України дітей з «Юнармії»

Людмила Денісова

Про це йдеться в повідомленні уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової.

Російська влада залучатиме дітей як гарматне м’ясо до скоєння воєнних злочинів.  Окупанти розширюють мережу «Юнармії» на території тимчасово окупованого Кримського півострова. З початку року до лав руху вступили 16,5 тисячі дітей.

«Загалом же склад юнармійського руху лише на півдні країни та в тимчасово окупованому Криму — 194 тисячі юнаків та дівчат, що перевищує кількість збройних сил РФ, задіяних у війні з Україною. У планах рашистів проведення Армійських міжнародних ігор 2022 року, де будуть готувати молодь до справжньої війни», – зазначає Денісова.

Пропагуючи вступ до армії серед цивільного населення тимчасово окупованих територій України, Російська Федерація порушує закони Женевської конвенції щодо захисту цивільного населення під час війни й права дітей щодо залучення їх до збройних конфліктів.

«Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти воєнних злочинів та порушень прав людини РФ в Україні», – додала вона.

9 апреля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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