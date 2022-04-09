Порошенко на ЧАЕС: міжнародні санкції мають поширюватись на Росатом, який створює ядерну загрозу для всього світу

«Більше місяця персонал станції був у заручниках російських окупантів, і лише професіоналізм українських фахівців врятував світ від нової ядерної аварії», — говорить Порошенко.

«Це — старе сховище ядерного палива, воно було тут ще за часів станції. Це – всесвітньо відомий енергоблок, який вибухнув. Багато років ми разом будували об’єкт «Укриття», ввели його в експлуатацію. Я пишаюся тим, що свого часу це було одна з найбільш складних в світі інженерних споруд, яка була зроблена у співпраці де-факто з усім світом. Тут працювали і французи, і американці, і німці, й українські підрядники. Ми зробили величезну роботу, яка дала змогу зберегти ядерну безпеку світу», — нагадав Порошенко.

«З 24 лютого по 31 березня росіяни тримали в заручниках і нацгравдійців, яких вони потім забрали полоненими, і персонал станції, який не здався, не передав управління, це дуже важливо», — зауважує Порошенко.

«Представники росії, які намагалися перехопити контроль над станцією, були представники Росатому. Хто-небудь може відповісти, чому Росатом не під санкціями? Чому представники, які були тут, не під санкціями? Чому вони не покарані за створення ядерної загрози світу? Якби не наші хлопці, що б тут було, ніхто не може собі навіть уявити», — застерігає Порошенко.

«У мене прохання і до української влади, і до наших міжнародних партнерів: терміново поруште питання про розповсюдження санкцій на керівнтцтво, працівників і структури Росатому», — закликав Порошенко.

«Вони мають бути в санкційному списку – у зв’язку з тим, що вони витворяли тут, на Чорнобильській станції, намагаючись перехопити контроль. І що вони витворяють на Запорізькій станції, яка зараз знаходиться під окупацією. Український персонал станції знаходиться під шаленим тиском. Почуйте це з під стін об’єкту «Укриття», нашого конфайнменту, який зберігає ядерну безпеку світу руками наших українських героїв», — наголосив Петро Порошенко.

На прохання колективу ЧАЕС Петро Порошенко разом з бійцями батальйону тероборони «Брати по Зброї» доставив гуманітарний вантаж – продукти харчування та ліки.

Як відомо, з перших днів широкомасштабного вторгнення Петро Порошенко забезпечує діяльність підрозділів територіальної оборони Києва та області, передає озброєння і засоби захисту бійцям ЗСУ. Коштом Порошенка були профінансовані кулемети ПКМ, броньовані пікапи, кілька тисяч високоякісних бронежилетів, інше спорядження, яке надійшло у підрозділи ЗСУ та тероборони.

Гуманітарна допомога, продукти харчування, ліки, дитячі речі постійно надаються людям, які евакуюються з районів активних бойових дій через Київський залізничний вокзал. Харчі та медикаменти від Фонду Порошенка доставляють також жителям деокупованих передмість Києва – Бучі, Ірпеня, а також навколишніх сіл.