Канцлер Австрии: попытки обойти сакнции против РФ будут наказаны

Канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что Raiffeisen Bank поддерживает санкции против РФ и не делал инвестиций в экономику РФ с момента оккупации Крыма, а австрийское правительство не намерено игнорировать попытки обхода антироссийских санкций кем бы то ни было.

«Банк Raiffeisen имеет филиалы не только в России, но и здесь, в Украине. Raiffeisen поддержал наши санкции сразу, но мы знали с самого начала, с того времени, как РФ аннексировала Крым, что нельзя делать инвестиций в Россию, потому что это рискованные инвестиции, и со стороны австрийского правительства нет никакой поддержки для банка Raiffeisen, хотя он является очень большим инвестором в Украине также. И сам Raiffeisen банк будет стараться прилагать усилия для того, чтобы соблюдались все санкции», — сказал Нехаммер на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленский в субботу в Киеве, отвечая на вопрос журналиста о работе Raiffeisen Bank в РФ.

«В Австрии какие-либо попытки обойти эти санкции будут наказываться. Мы должны выступать с сильными, мощными санкциями против России. Не только австрийский Raiffeisen банк, но и другие фирмы и банки теряют большие инвестиции. Но те потери, которые несет австрийская экономика от санкций, хотя они исчисляются миллиардами евро, несравнимы с той болью и горем, которые испытывает украинский народ», — добавил канцлер Австрии.

Он подчеркнул, что Австрия будет усиливать санкции против РФ до тех пор, пока война не окончится. «В военном плане мы нейтральны, но мы никогда не можем смириться с преступлениями и будем помогать тем, кто страдает от несправедливости. Это означает, что Австрия полностью поддерживает санкции Европейского союза, вводит их и у себя, и Австрия также поддерживает своими возможностями Украину тем, что с точки зрения Украины нужнее всего. Мы будем в рамках Европейского союза еще усиливать санкции, пока война не закончится. И сейчас принят еще один пакет санкций, и это будет не последний, с целью, чтобы война была остановлена», — сказал Нехаммер.

По его словам, новый пакет санкций будет должен быть «мощнее и точнее» — «российские оружейные заводы не будут получать электронные детали и без этих деталей не смогут лететь дроны, а не сможет использоваться оружие».

«Мы будем дальше идти по этому пути, и в Европейском Союзе все едины, и мы сделаем, чтобы эти санкции были мощнее, чем ранее когда-либо были известны в ЕС. Мы понимаем, что они недостаточны, потому что люди гибнут, но нужно эти санкции вводить в таком количестве, чтобы они были направлены против тех, кто вызывает эти санкции. И все партнеры в ЕС хотят прекратить эту войну», — подчеркнул канцлер Германии.

Он также отметил, что Австрия прилагает усилия для создания действенных гуманитарных коридоров, в том числе, для эвакуации людей из Мариуполя Донецкой области, а также пообещал поддерживать беженцев из Украины. «Есть большая солидарность в Австрии с теми людьми, которых война выгнала из Украины. Есть очень много готовности помочь, и это очень объединяет австрийское общество — люди хотят помогать и помогают, если могут. Я обещаю, что это не прекратится», — сказал Нехаммер.