Диппредставництво Євросоюзу повертається до Києва

Дипломатичне представництво Європейського Союзу повертається до Києва з польського міста Ряшева.

Про це повідомили в пресцентрі зовнішньополітичної служби ЄС.

Голова дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель під час візиту до України 8 квітня зробив відповідну заяву.

“Цим візитом Європейський Союз повертається до Києва. Я маю на увазі це буквально: голова нашої делегації повернувся сюди, щоб ми могли ще більш прямо й тісно працювати з українською владою”, — сказав він.

Київ також відвідав очільник представництва ЄС Матті Маасікас, який там і залишився, щоб відкрити представництво й організувати поступове повернення працівників.