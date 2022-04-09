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Диппредставництво Євросоюзу повертається до Києва

Диппредставництво Євросоюзу повертається до Києва

Дипломатичне представництво Європейського Союзу повертається до Києва з польського міста Ряшева.

Про це повідомили в пресцентрі зовнішньополітичної служби ЄС.

Голова дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель під час візиту до України 8 квітня зробив відповідну заяву.

“Цим візитом Європейський Союз повертається до Києва. Я маю на увазі це буквально: голова нашої делегації повернувся сюди, щоб ми могли ще більш прямо й тісно працювати з українською владою”, — сказав він.

Київ також відвідав очільник представництва ЄС Матті Маасікас, який там і залишився, щоб відкрити представництво й організувати поступове повернення працівників.

9 апреля, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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