Чехія відправила в Україну танки, БМП і системи залпового вогню

Чеська Республіка поставила в Україну танки, системи залпового вогню, гаубиці та бойові машини піхоти для боротьби з російським вторгненням.
Як повідомляє «Європейська правда», про це пише Reuters з посиланням на два джерела у Міністерстві оборони Чехії.
Джерела агентства підтвердили партію з п’яти танків Т-72 та п’яти бойових машин піхоти БМП-1, які були помічені на залізничних платформах раніше цього тижня.
Але це були не перші постачання важкої техніки. «Протягом кількох тижнів ми поставляємо важку наземну техніку — я говорю загалом, але за визначенням ясно, що це танки, бойові машини піхоти, гаубиці та реактивні системи залпового вогню. Те, що пішло з Чехії, налічує сотні мільйонів доларів», — сказав високопоставлений представник Міноборони.
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