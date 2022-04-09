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Чехія відправила в Україну танки, БМП і системи залпового вогню

Чеська Республіка поставила в Україну танки, системи залпового вогню, гаубиці та бойові машини піхоти для боротьби з російським вторгненням.

Як повідомляє «Європейська правда», про це пише Reuters з посиланням на два джерела у Міністерстві оборони Чехії.

Джерела агентства підтвердили партію з п’яти танків Т-72 та п’яти бойових машин піхоти БМП-1, які були помічені на залізничних платформах раніше цього тижня.

Але це були не перші постачання важкої техніки. «Протягом кількох тижнів ми поставляємо важку наземну техніку — я говорю загалом, але за визначенням ясно, що це танки, бойові машини піхоти, гаубиці та реактивні системи залпового вогню. Те, що пішло з Чехії, налічує сотні мільйонів доларів», — сказав високопоставлений представник Міноборони.

Джерела відмовилися повідомити кількість поставленої зброї. Високопоставлений представник Міністерства оборони сказав, що чехи також постачають низку зенітних озброєнь, імовірно йдеться про ПЗРК «Стріла-10».

9 апреля, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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