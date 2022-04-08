Захищаю Батьківщину зі зброєю в руках: Бурба спростував неправдиві заяви Арестовича

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що ексначальник ГУР Міноборони Василь Бурба перебуває на своїй штаб-квартирі в Дубаї, але той відповів, що з 24 лютого захищає Україну зі зброєю в руках.

Про це Бурба повідомив у коментарі “Українській правді”.

“З 24 лютого захищаю свою Батьківщину зі зброєю в руках. Тепер у складі окремого зведеного загону виконуючи завдання за призначенням. І ніколи б я не писав про це публічно, якби мене не змусили обставини й брехня “різних радників””, — сказав він.

Бурба додав, що в його підрозділі двоє загинуло й четверо поранено.

Те, що Бурба нібито в Дубаї, прозвучало від радника голови Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі програми “Антиподи”.