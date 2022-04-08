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Висилка російських «дипломатів» із ЄС може зруйнувати роботу розвідки Кремля, — The Washington Post

санкції проти РФ

Про це повідомляє The Washington Post.

Згідно з даними видання, за останні шість тижнів європейські чиновники попросили майже 400 російських дипломатів залишити свої посади. За словами американських та європейських чиновників, значна кількість цих «дипломатів», ймовірно, є шпигунами.

Росія залежить від цих оперативників у зборі розвідувальних даних у країнах, де вони служать, тому вислання може зруйнувати значну частину московських шпигунських мереж і призвести до різкого скорочення шпигунських та дезінформаційних операцій проти Заходу, вважають нинішні та колишні чиновники.

«Війна розвідки з Росією йде повним ходом. Це стане значним ударом для операцій російської розвідки в Європі», — сказав офіцер ЦРУ у відставці Марк Полімеропулос, який керував таємними операціями агентства в Європі та Росії.

Чиновники заявили, що це може бути найбільшим скоординованим висиланням дипломатів з Європи.

«Європа завжди була майданчиком для росіян. Вони завдали хаосу втручанням у вибори та вбивствами. Це давно назрілий крок», — наголосив Полімеропулос.

8 апреля, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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