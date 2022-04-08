Весняний призов на строкову військову службу поточного року відмінили – Генштаб

Призов на строкову військову службу у квітні-червні 2022 року в Україні не проводитиметься.

Про це інформує Мілітарний.

За інформацією Генерального штабу Збройних Сил України, у 2022 році не проводитиметься весняний призов на строкову військову службу до Збройних Сил та інших військових формувань, повідомили у Міноборони.

Зокрема, у зв’язку з військовою агресією російської федерації та з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності ЗСУ та інших військових формувань Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 69/2022 «Про загальну мобілізацію» в державі оголошено загальну мобілізацію.

Під час проведення в Україні загальної мобілізації, комплектування вакантних посад у Збройних Силах України та інших військових формуваннях здійснюється за рахунок надходження військовозобов’язаних та резервістів.

Призов на строкову військову службу Фото: АрміяInform

Зазначено, що таким чином потреби у проведенні чергового призову громадян України на строкову військову службу у квітні-червні 2022 року немає.

На сьогодні термін строкової служби становить 18 місяців або 12 місяців (якщо призовник має ступінь бакалавра або магістра).

Окрім Збройних Сил України призов на строкову службу здійснюється і до інших військових формувань України – Державної прикордонної служби, Національної Гвардії та Державної спеціальної служби транспорту.