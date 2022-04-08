У Латвії цьогоріч 9 травня стане Днем пам’яті жертв України

У Латвії 9 травня 2022 року буде Днем Пам’яті загиблих у війні українців.

«Закон про встановлення дня пам’яті жертв України передбачає, що 9 травня стане Днем пам’яті жертв України на всій території Латвії цього року, вшановуючи громадянське населення України», — йдеться у повідомленні DELFI.

Відповідний закон був ухвалений Сеймом Латвії у четвер. Пропозицію підтримав 61 депутат Європарламенту, проти проголосували 18 депутатів.

У День пам’яті на будівлях має бути розміщений жалобний латвійський державний прапор, «а український прапор має бути вивішений поряд із латвійським національним прапором на Святодухівській вежі Ризького замку, резиденції президента, головних будівлях Сейму та Кабінету Міністрів».

Також повідомляється, що «цього дня державні установи та установи місцевого самоврядування не зможуть проводити видовищні та святкові заходи, а також органи місцевого самоврядування не зможуть видати дозвіл на організацію публічного заходу».

Термін дії закону спливає 11 травня цього року.